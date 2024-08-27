17-летнюю Андрееву назвали темной лошадкой на US Open

Восемнадцатикратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова заявила, что 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может всех удивить на Открытом чемпионате США (US Open) и является темной лошадкой турнира. Ее слова приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

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«Мирра Андреева производит впечатление. Она посеяна под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро это произошло? И ей всего 17 лет. И ее сестра Эрика не сильно отстает. Мирра обрела огромную уверенность, когда почти победила Игу Свентек в Цинциннати», — заявила Навратилова.

Андреева, которая на прошедших летних Олимпийских играх — 2024 стала серебряной медалисткой в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер, начнет свой путь на US Open с матча против представительницы Колумбии Камилы Осорио. Игра состоится 27 августа и начнется ориентировочно в 20:00 по московскому времени.

20-летняя Эрика Андреева уже провела матч первого круга турнира, обыграв представительницу Китая Юань Юэ. Встреча, которая продлилась 1 час 55 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 7:6 (9:7). Для нее это первый в карьере выход во второй круг US Open.