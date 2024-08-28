Алькарас: с Джоковичем у нас хорошие отношения, но на корте друзей не остается

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих взаимоотношениях с сербом Новаком Джокоичем, а также поделился эмоциями от выступления на US Open.

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Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США Алькарас оказался сильнее 86-й ракетки мира из Австралии Ли Ту — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.