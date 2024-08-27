Кафельников посоветовал «сходить к психологу» тем, кто титул на ТБШ ставит выше золота ОИ

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников резко высказался в адрес людей, придерживающихся мнения, что олимпийское золото – трофей, который уступает по статусности титулам на ТБШ.

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Кафельников сделал это, репостнув отрывок из интервью 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича, в котором он эмоционально рассказывает о значимости для него победы на Олимпиаде-2024. В частности, серб называет золотую медаль с Олимпиады «самым ярким событием в карьере».