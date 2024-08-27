Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что пользователи социальной сети X осудили ее за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой Элиной Аванесян, ныне представляющей Армению. Ее слова приводятся на сайте «Трибуны».

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Спортсменка заявила, что перестала вести X после негативных комментариев. Она объяснила, что для нее важна не только смена гражданства, но и гражданская позиция.

«Важно мнение, что вы против российского правительства», — подчеркнула она.

О намерении Аванесян сменить флаг стало известно в начале июня 2024 года. Через два месяца Женская теннисная ассоциация (WTA) ратифицировала решение.

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Ранее Свитолина обратилась к Ассоциации теннисистов-профессионалов и WTA. Она призвала теннисные организации выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий.