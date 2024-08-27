Павлюченкова вышла во второй раунд US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира Большого шлема в США.

На старте US Open россиянка обыграла 18‑летнюю австралийку Тайлу Престон, которая получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Матч завершился со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час.

В следующем круге соперницей Павлюченковой станет победительница матча Элизабетта Кочаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 75 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Женщины. Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тайла Престон (Австралия, WC) — 6:2, 6:0