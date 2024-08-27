Рахимова проиграла Швентек в первом круге US Open

104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг US Open — 2024. В матче первого круга она уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:7.

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Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Рахимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Свёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.