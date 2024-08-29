Калинская и Шнайдер вышли в третий круг US Open в одиночном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
В матче второго круга россиянка, получившая 15‑й номер посева, победила венгерку Анну Бондарь со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
В следующем раунде Калинская сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 22) — Сара Соррибес‑Тормо (Испания).
В параллельном матче еще одна россиянка Диана Шнайдер (18) одержала победу над Кларой Тосон из Дании со счетом 6:4, 6:4.
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 75 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
Женщины. Второй круг
Анна Калинская (Россия, 15) — Анна Бондарь (Венгрия) — 6:2, 6:4
Диана Шнайдер (Россия, 18) — Клара Тосон (Дания) — 6:4, 6:4