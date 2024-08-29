Роман Сафиуллин потерпел поражение во втором круге US Open — 2024

57-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024.

В матче второго круга Сафиуллин со счётом 2:6, 4:6, 4:6 проиграл 30-й ракетке мира представителю Италии Маттео Арнальди (30).

Встреча Сафиуллина с Арнальди продлилась 2 часа и 6 минут. В её рамках Роман три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Маттео семь эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде US Open Арнальди сразится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша, 7).

Мужской US Open — 2024 продлится до восьмого сентября. Действующим обладателем титула является серб Новак Джокович.