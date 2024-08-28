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Мюллер о том, зачем завел OnlyFans: «Я не мультимиллионер, а это позволяет мне платить тренерам»

77-я ракетка мира Александр Мюллер рассказал, для чего завел OnlyFans.

Теннисист Мюллер рассказал, для чего завел OnlyFans
© globallookpress.com
«Я публикую теннисный контент, из тренажерного зала. Без эротики. Я не мультимиллионер, а OnlyFans позволяет мне платить тренерам и чаще брать на турниры тренера по физподготовке».
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