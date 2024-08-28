Теннисист Мюллер рассказал, для чего завел OnlyFans

Мюллер о том, зачем завел OnlyFans: «Я не мультимиллионер, а это позволяет мне платить тренерам»
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Мюллер о том, зачем завел OnlyFans: «Я не мультимиллионер, а это позволяет мне платить тренерам»
Губерниев о латинице в КХЛ: «Мы должны определиться, конкурируем ли с НХЛ или нет. Если не претендуем – добро пожаловать в кириллицу»
Комментатор Шмельков про шутку об отключении им света на стадионе в Воронеже: «Смешно, что в такую ерунду поверило столько каналов и людей. Такой кнопки на нашем пульте нет»