Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в третий круг US Open — 2024 в паре

Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова вышли в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде они в непростом матче обыграли американок Кармен и Ивану Корли со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут. За это время Хаочин и Кудерметова выполнили шесть подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. На счету сестёр Корли два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В третьем круге Чань Хаочин и Вероника Кудерметова сыграют с Харриет Дарт (Великобритания) и Диан Парри (Франция), которые неожиданно обыграли олимпийских чемпионок итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини.