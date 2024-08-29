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Рублев стал участником рекордного пятисетового матча на турнирах Большого шлема

В матче российского теннисиста Андрея Рублева на Открытом чемпионате США установлен рекорд по количеству пятисетовых игр на турнирах Большого шлема за год, сообщает статистическая служба Opta.

Рублев стал участником рекордного матча на турнирах Большого шлема
© Матч ТВ

Рублев, посеянный под шестым номером, в матче второго раунда US Open победил француза Артура Риндеркнеха — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Это 113‑й матч из пяти партий на турнирах Большого шлема в 2024 году и обновление рекорда Открытой эры. В 1992 году на турнирах Большого шлема было сыграно 112 пятисетовых игр.

Следующим соперником Рублева станет чех Иржи Легечка.

Теннис
Андрей Рублев