Рублев стал участником рекордного матча на турнирах Большого шлема

В матче российского теннисиста Андрея Рублева на Открытом чемпионате США установлен рекорд по количеству пятисетовых игр на турнирах Большого шлема за год, сообщает статистическая служба Opta.

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Рублев, посеянный под шестым номером, в матче второго раунда US Open победил француза Артура Риндеркнеха — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2.

Это 113‑й матч из пяти партий на турнирах Большого шлема в 2024 году и обновление рекорда Открытой эры. В 1992 году на турнирах Большого шлема было сыграно 112 пятисетовых игр.

Следующим соперником Рублева станет чех Иржи Легечка.