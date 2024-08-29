Соболенко высказалась о предстоящей встрече с Александровой

Белорусская теннисистка 2-я ракетка мира Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с российской теннисисткой 31-ракеткой мира Екатериной Александровой.

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«Александрова — отличная теннисистка, у нас с ней было много равных матчей, хороших битв. Она агрессивный игрок, хорошо подаёт, и эта подача подходит её игре. Матч с ней будет вызовом, но мне всегда нравится с ней играть, жду этой хорошей битвы», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

В матче второго круга турнира US Open Соболенко обыграла итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:1). Матч продолжался 1 час 1 минуту. В рамках встречи Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Бронцетти два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.