Джокович рассказал о сложностях на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о сложностях из-за жаркой и влажной погоды, с которыми столкнулся во время матча второго круга US Open-2024.

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«У меня были проблемы с желудком на протяжении большей части первых двух сетов. Я сильно потел, мне было трудно дышать», — приводит слова спортсмена Mundo Deportivo.

Напоним, 37-летний сербский теннисист действующий чемпион US Open Новак Джокович уверенно вышел в третий круг турнира в США. В матче второго круга он на отказе обыграл соотечественника 109-ю ракетку мира Ласло Джере со счётом 6:4, 6:4, 2:0 (Rt).

В третьем круге Новак Джокович встретится с австралийским спортсменом Алексеем Попыриным. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.