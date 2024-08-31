Потапова не сумела выйти в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила представительнице Чехии Каролине Муховой в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

© Пресс-служба WTA

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Муховой, не имеющей на турнире номера посева. Потапова также не была сеянной. В четвертом круге Мухова сыграет с победительницей матча между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и итальянкой Жасмин Паолини.

Потаповой 23 года, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 38-ю позицию. На счету спортсменки два титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

Муховой 28 лет, в рейтинге WTA она занимает 52-ю позицию. На счету чешской теннисистки один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2023 году.

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн. Действующей победительницей соревнований в женском одиночном разряде является американка Коко Гауфф.