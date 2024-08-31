Зверев вышел в четвертый круг US Open

Представитель Германии Александр Зверев обыграл аргентинского теннисиста Томаса Эчеверри в матче третьего круга Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 3 часа 35 минут и завершилась победой Зверева со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3. В следующем круге немецкий теннисист встретится с американцем Брэндоном Накасимой.

Благодаря этой победе 27‑летний Зверев первым из теннисистов, родившихся в 90‑е годы или позже, добрался до отметки в 100 выигранных матчей на турнирах Большого шлема.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. US OPEN. НЬЮ‑ЙОРК (США). ХАРД. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 75 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Мужчины. Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Томас Эчеверри (Аргентина) — 5:7, 7:5, 6:1, 6:3