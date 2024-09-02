Гауфф проиграла Наварро и завершила участие на US Open

Американская теннисистка Корри Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она проиграла соотечественнице Эмме Наварро со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

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Продолжительность встречи составила 2 час 13 минут. За это время Гауфф выполнила два эйса, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Наварро одна подача навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Наварро сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.