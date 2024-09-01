Стали известны все участники 1/8 финала женского US Open — 2024

Сегодня, 1 сентября, завершились матчи третьего круга US Open — 2024. Таким образом, определились все пары 1/8 финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Отметим, что до четвёртого матча турнира дошли две россиянки — Диана Шнайдер (18) и Людмила Самсонова (16).

© Чемпионат

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться со всеми парами участников женского US Open – 2024 на стадии 1/8 финала:

Паула Бадоса (Испания, 26) — Ван Яфань (Китай).

Эмма Наварро (США, 13) — Кори Гауфф (США, 3).

Элисе Мертенс (Бельгия, 33) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24).

Каролина Мухова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия, 5).

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Джессика Пегула (США, 6).

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16).

Каролина Возняцки (Дания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22).

Матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США стартуют сегодня, 1 сентября, и продолжатся в ночь на 2 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.