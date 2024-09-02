Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP в этом сезоне.

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«Двукратный чемпион вернулся! Увидимся в Турине, Александр Зверев», — написано на странице ATP в социальной сети.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, квалифицировавшимся на турнир среди мужчин. Среди женщин первой стала польская теннисистка Ига Свёнтек.

Финал сезона пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Александр Зверев становился чемпионом Итогового турнира в 2021 году, где в финале обыграл Даниила Медведева, также в 2018 году он обыграл Новака Джоковича, став чемпионом.

Напомним, на Открытом чемпионате США — 2024 Александр Зверев вышел в четвертьфинал, где встретится с 12-й ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фритцем.