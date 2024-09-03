Надаль прокомментировал допинговое дело Синнера

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал допинговое дело итальянца Янника Синнера.

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На прошлой неделе Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что Синнер сдал две положительные допинг‑пробы в марте. Спортсмен избежал дисквалификации, так как доказал, что запрещенное вещество клостебол попало в его организм случайно. Ряд игроков публично раскритиковали ITIA за отсутствие последовательности при рассмотрении похожих дел.

— У меня есть положительное или отрицательное качество — я верю в честность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие. Нужно принимать решение, нравится оно нам или нет. Я верю органам, которые принимают подобные решения. Если на него не наложили санкции, то это значит, что судья ясно увидел — Синнер не принимал допинг. Я не думаю, что его признали невиновным только из‑за того, что он первая ракетка мира. Мнение каждого заслуживает уважения, и мое мнение таково, — цитирует Надаля The Tennis Letter.

Соперником Синнера в матче четвертого круга Открытого чемпионата США станет американец Томми Пол. В четвертьфинале он может сыграть против россиянина Даниила Медведева. US Open завершится 8 сентября.