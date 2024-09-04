US Open — 2024, женщины: результаты 9-го игрового дня, сетка соревнований

3 сентября и в ночь на 4 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. Победительницы в каждой паре выделены курсивом.

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«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей с 3 на 4 сентября:

Паула Бадоса (Испания) — Эмма Наварро (США) — 2:6, 5:7.

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Беларусь) — 1:6, 2:6.

Таким образом, в полуфинале Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.