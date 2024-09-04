Соболенко рассказала, чем отплатит болельщикам за поддержку в полуфинале US Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о способе привлечения американских болельщиков на свою сторону в грядущем полуфинале US Open — 2024. Любопытный диалог спортсменки состоялся на корте после победного для неё матча 1/4 финала.

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— Год назад в финале турнира вы играли провели против американки. В этом году в полуфинале вы тоже играете с американкой. Что вы собираетесь сделать, чтобы привлечь на свою сторону людей, которые придут на матч?

— Выпивка будет за мой счёт, — сказала спортсменка.

Напомним, в матче 1/4 финала Соболенко обыграла седьмую ракетку мира представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

В следующем раунде белорусская спортсменка сразится с американкой Эммой Наварро.