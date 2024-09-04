Кудерметова не смогла выйти в финал US Open в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США в парном разряде.

Кудерметова играет в паре с Чань Хао‑Чин из Тайваня. В полуфинале они уступили дуэту Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия, 7) со счетом 1:6, 2:6.

Соперницами Киченок и Остапенко в финальном матче станут победительницы матча Катерина Синякова / Тэйлор Таунсенд (Чехия / США, 3) — Кристина Младенович / Чжан Шуай (Франция / Китай).