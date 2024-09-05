Медведев рассказал о теннисистах, которые пришли на замену «Большой тройке»

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о новой группе сильнейших теннисистов в туре, которая пришла на замену «Большой тройке».

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«Я по-прежнему много работаю. И здесь [в туре] всегда крутые парни. Раньше это были Рафа, Роджер и Новак, а сейчас — Карлос, Янник и другие. Нужно просто усердно тренироваться, улучшать свою игру и попытаться победить их, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала Открытого чемпионата США пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встречался с представителем Италии, лидером рейтинга ATP Янником Синнером. Матч завершился победой Синнера в четырёх сетах: 6:2, 1:6, 6:1, 6:4. После матча Синнер высказался о сопернике в полуфинале турнира. Напомним, в следующей стадии американского «Шлема» итальянец встретится с 25-й ракеткой мира британским теннисистом Джеком Дрэйпером.