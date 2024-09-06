Белорусская теннисистка вторая ракетка мира Арина Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в этом сезоне.

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26-летняя белорусская спортсменка после выхода в финал US Open — 2024 набрала 7176 очков в чемпионской гонке WTA и стала недосягаемой до занимающеё девятую строчку в рейтинге китаянки Чжэн Циньвэнь (3070). Напомним, на Итоговый турнир WTA попадают восемь лучших теннисисток чемпионской гонки WTA.

Ранее участие в Итоговом чемпионате WTA — 2024, который пройдёт с 2 по 9 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, обеспечила первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

На Итоговом турнире WTA в 2022 году в Форт-Уэрте (США) Соболенко дошла до финала, где уступила француженке Каролин Гарсия со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Напомним, Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США — 2024, где встретится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.