Определились финалисты US Open в мужском одиночном разряде

Стали известны финалисты Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.

В первом полуфинальном матче первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл британца Джека Дрэйпера (25‑й номер посева). Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 и продлилась чуть более трех часов.

Вторым финалистом US Open стал американец Тэйлор Фритц (12‑й номер посева), в полуфинале за 3 часа 21 минуту он одолел соотечественника Фрэнсиса Тиафо (20) в пяти сетах — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. 26‑летний Фритц впервые в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема.

Финал US Open у мужчин пройдет в воскресенье.

Турнир Большого шлема. US Open. Нью‑Йорк (США). Хард. Призовой фонд — 75 миллионов долларов

Мужчины, одиночный разряд. Полуфиналы

Янник Синнер (Италия, 1) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) — 7:5, 7:6 (7:3), 6:2

Тэйлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20) — 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.