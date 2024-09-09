Дмитрий Турсунов рассказал о специфических условиях на теннисных турнирах в Китае

Заслуженный мастер спорта по теннису Дмитрий Турсунов рассказал о непростой для обстановке для игроков на китайских теннисных турнирах.

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«В Китае много кому не нравится играть. Многие игроки туда приезжают, особенно если они из западных стран, и им прямо очень тяжело. Там, бывает, кто-то из зрителей может просто зайти к тебе на корт, пока ты тренируешься, сесть на скамейку и смотреть. Они вообще не понимают, что в этом такого. Могут стоять плеваться, харкаться за фоном. Многим там очень тяжело психологически, они не справляются. Это я про девочек. Ребята видят призовые, и им сразу становится хорошо. Девочки очень часто эмоционально реагируют на эти вещи. Даже многие топ-игроки вылетают там на ранних стадиях», – сказал Турсунов в студии BetBoom Tennis.

В текущем сезоне теннисистам предстоит провести ещё 11 турниров в Китае, в том числе мужской «Мастерс» в Шанхае и женские турниры категории WTA-1000 в Пекине и Ухани.