$89.82+0.1299.72+0.52
Войти в почту

Соболенко осталась второй ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA, Гауфф покинула топ-3

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Соболенко осталась второй ракеткой мира в обновленном рейтинге WTA
© globallookpress.com

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (17).

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке белоруска Арина Соболенко, на третью строчку поднялась американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 9 сентября:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 885 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8716.

3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871.

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398.

6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980.

8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810.

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631.

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803.

14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772.

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720…

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571…

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153…

25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…

36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517...

42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…

68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932…

79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861.

Теннис
Кори Гауфф
Эмма Наварро
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова