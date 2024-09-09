Тейлор Фритц рассказал, как изменилась игра Янника Синнера с 2021 года

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, как изменилась игра итальянца Янника Синнера за три года. В 2021 году на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Фритц одержал уверенную победу. Напомним, в матче за титул US Open он уступил Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

© Чемпионат.com