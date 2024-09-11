Янник Синнер: появление новых чемпионов полезно для тенниса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о значении появления новых чемпионов для мирового тенниса.

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«Новые чемпионы полезны для спорта. Приятно видеть новых соперников. У меня всегда будут противники, которые сделают меня лучшим игроком, потому что будут матчи, когда они победят меня. Тогда мне нужно будет попытаться найти способ обыграть их. Сегодня мы увидели, что не всё было идеально в моей игре. Знаете, я мог бы подавать немного лучше, но это заставляет меня понимать, что работа никогда не прекращается. Если ты хочешь быть лучшим игроком, тебе всегда нужно работать и у тебя должен быть ежедневный распорядок и умение принимать тяжёлые времена на корте. Я думаю, что появление новых чемпионов полезно для тенниса», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, первая и третья ракетки мира 23-летний Синнер и 21-летний испанец Карлос Алькарас на двоих выиграли все турниры «Большого шлема» в 2024 году.