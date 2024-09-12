Вероника Кудерметова вылетела с турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре. На стадии 1/8 финала она усутупила колумбийке Мария-Камиле Осорио-Серрано со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7.

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Продолжительность встречи составила 3 часа 15 минут. За это время Кудерметова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету колумбийки восемь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнта из 18.

В следующем круге колумбийка сыграет с россиянкой Камилой Рахимовой, которая ранее прошла в следующий круг на отказе представительницы Беларуси Виктории Азаренко.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 9 по 15 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 922 тыс.