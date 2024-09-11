Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Сеуле

Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает Ubi Tennis.

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Соревнования там должны пройти с 16 по 22 сентября на хардовом покрытии. Вместо Рыбакиной в Сеуле выступит китайская спортсменка Чжан Шуай.

В этом сезоне Елена Рыбакина снялась с ряда турниров. Ранее бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победительница шести турниров «Большого шлема» (в паре и миксте) Ренне Стаббс выразила тревогу из-за снятий с турниров чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной. Казахстанская спортсменка заявила, что причиной снятия с Открытого чемпионата США — 2024 во втором круге стали травмы.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является американка Джессика Пегула.