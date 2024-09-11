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Элина Свитолина сообщила о досрочном завершении сезона из-за травмы

Украинская теннисиста Элина Свитолина сообщила, что досрочно завершает сезон.

Элина Свитолина сообщила о досрочном завершении сезона из-за травмы
© Чемпионат.com

«У меня был неплохой сезон, я уже его закончила, потому что травмировалась. Завершить и этот год в топ-30 – это неплохой результат, учитывая то, что я была больше [времени] травмирована в этом сезоне. Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось. Я не сыграла так, как хотела и на следующих турнирах, потому что была травмирована. Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше», – приводит слова Свитолиной Sport.ua.

Напомним, Элина Свитолина перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США. Свитолина дошла до третьего круга, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Свитолина