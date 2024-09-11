Тарпищев: Медведев выиграл бы US Open, если бы ему не выпал в соперники Синнер

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги выступления Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису. Россиянин дошёл до 1/4 финала турнира, где уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 1:3 (2/6, 6/1, 1/6, 4/6).

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«Если бы Медведев не встретился с Синнером на турнире, то выиграл бы трофей. Когда Медведев в оптимальной форме — у него нет конкурентов на корте. Ну кроме Синнера и Алькараса. Ну возможно ещё Зверев, но Даниил с ним играет успешно. По качеству игры, объективно Медведев сейчас входит в тройку лучших теннисистов мира. На US Open Даниил сыграл на своем уровне. Те, кого надо было обыгрывать, он обыграл. Синнер побеждает за счет хорошего качества приема, выигрывает много очков с первых подач противника. В этом плане он более стабильный», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Даниилу Медведеву 28 лет. На сегодняшний день россиянин занимает 5-ю строчку мирового рейтинга ATP. Лидирует в гонке Янник Синнер. На втором месте Александр Зверев (Германия), на третьем Карлос Алькарас (Испания), на четвертом Новак Джокович (Сербия).