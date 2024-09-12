Карлос Алькарас: не возражаю против того, чтобы играть в парном разряде на Кубке Дэвиса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своём участии в парной встрече в рамках матча Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Чехии.

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«Я обычно не играю в парном разряде, но люблю парные игры. Я всегда думал, что мы с Марселем сможем составить отличную пару на корте, и мы увидели это сегодня в матче, где показали отличный уровень тенниса. Я чувствую себя хорошо физически, это самое главное, поэтому я не возражаю против того, чтобы играть в парном разряде после одиночного», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа B

Испания — Чехия — 3:0.

Карлос Алькарас — Томаш Махач — 6:7 (3:7), 6:1 — отказ.

Роберто Баутиста-Агут — Иржи Легечка — 7:6 (7:1), 6:4.

Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — Якуб Меншик/Адам Павлашек — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:2).

В следующем матче группоаого турнира сборная Испании сыграет 13 сентября с командой Франции.