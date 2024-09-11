Рахимова обыграла Азаренко на турнире в Гвадалахаре на отказе соперницы

Россиянка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гвадалахаре.

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Рахимова в среду обыграла Викторию Азаренко из Белоруссии, которая была посеяна на турнире под 3‑м номером. Россиянка выиграла первый счет со счетом 6:2. Во второй партии при счете 3:0 в пользу Рахимовой Азаренко отказалась от продолжения борьбы.

В следующем раунде Рахимова сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Камила Осорио (Колумбия).

WTA 125. Guadalajara Open. Гвадалахара (Мексика). Хард. Призовой фонд — более 115 тысяч долларов

1/8 финала

Камилла Рахимова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 3) — 6:2, 3:0, отказ соперницы