Сборная Канады обыграла Великобританию в Кубке Дэвиса — 2024

Сборная Канады по теннису обыграла Великобританию в Кубке Дэвиса — 2024 в первой Мировой группе. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В рамках противостояния канадец Денис Шаповалов обыграл британца Даниэля Эванса — 6:0, 7:5. А Феликс Оже-Альяссим (Канада) оказался сильнее Джека Дрейпера (Великобритания) — 7:6, 7:5. В матче парного разряда британский дуэт Хенри Паттен/Нил Скупски обыграл представителей Канады Габриэля Диалло и Алексиса Галарно со счётом 7:6, 6:4.

По итогам группового этапа Канада заняла первое место в группе D, Великобритания — третье. Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года проходит с 10 по 15 сентября в четырёх городах.