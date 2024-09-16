Российская теннисистка поднялась на 16 мест в рейтинге WTA

Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 16 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

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Спортсменка переместилась с 89-го на 73-е место. До этого 23-летняя Рахимова вышла в четвертьфинал турнира в мексиканской Гвадалахаре. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 13-е место.

Рахимова ни разу не выигрывала турниры WTA в одиночном разряде. На ее счету победа в парном разряде с испанкой Кристиной Букшей в Боготе (Колумбия) в апреле 2024 года.

В июне россиянка Мирра Андреева поднялась на 15 мест в рейтинге WTA. 17-летняя спортсменка переместилась с 38-го на 23-е место.