Онс Жабер досрочно завершила сезон из-за травмы

Бывшая вторая ракетка мира, ныне занимающая 22-е место в рейтинге WTA Онс Жабер из Туниса досрочно завершила сезон из-за продолжающейся травмы плеча.

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«Этот год был максимально сложным для меня с игровой точки зрения. Но я знаю, что восстановление от трамвы — это также часть теннисного пути. В связи с моей травмой плеча я и моя медицинская команда приняли сложное решение завершить сезон. Пока у меня есть время с займусь благотворительной деятельностью и постараюсь сделать мир чуть-чуть лучше. Спасибо за вашу поддержку. Уже жду времени, когда я смогу вернуться на корт ещё сильнее. И мы увидимся на кортах Австралии в 2025 году», — написала Жабер в своём аккаунте в соцсетях.

Ранее теннисистка из Туниса снималась с турнира в Цинциннати и US Open.