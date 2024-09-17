Кудерметова и Чань Хаочин вышли в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал парного турнира категории WTA-500 в Сеуле. В 1/8 финала соревнований в Южной Корее они в двух сетах обыграли Терезу Михаликову из Словакии в паре с британкой Оливией Николлс — 6:4, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Хаочин и Кудерметова выполнили четыре подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из семи (57%). На счету Михаликовой и Николлс два эйса, четыре двойные ошибки и единственный выигранный брейк-пойнт из семи заработанных (17%).

В 1/4 финала в Сеуле российско-тайваньский дуэт встретится с победительницами матча между дуэтом Макото Ниномия (Япония)/Виктория Томова (Болгария) и румыно-украинской парой Елена-Габриэла Русе/Марта Костюк.