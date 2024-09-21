Касаткина пробилась в полуфинал турнира в Сеуле

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над британкой Эммой Радукану в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

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Россиянка выиграла первый сет со счетом 6:1. В начале второго сета Радукану отказалась от продолжения борьбы. В полуфинале Касаткина (1-й номер посева) сыграет против победительницы матча между россиянкой Дианой Шнайдер (4) и украинкой Мартой Костюк (5).

Для Касаткиной предстоящий полуфинал станет пятым в текущем сезоне. Ранее она не проигрывала на этой стадии в 2024 году, успешно выйдя в финал на турнирах в австралийской Аделаиде, Абу-Даби, американском Чарльстоне. В британском Истбурне спортсменка завоевала титул.

Касаткиной 27 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA - наивысшее среди россиянок. На ее счету семь побед на соревнованиях под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Радукану 21 год, она является 70-й ракеткой мира. Британка выиграла один титул WTA. В 2021 году спортсменка стала победительницей Открытого чемпионата США.

Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, общий призовой фонд турнира составляет $0,9 млн. Действующей победительницей является американка Джессика Пегула. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (2004), Мария Кириленко (2008), Алиса Клейбанова (2010) и Екатерина Александрова (2022).