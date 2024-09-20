Швентек снялась с турнира в Пекине

Первая ракетка мира Ига Швентек снялась с турнира категории WTA 1000 в Пекине, сообщает пресс‑служба Женской теннисной ассоциации.

В 2023 году полька в финале обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:2.

— По личным причинам я вынуждена сняться с турнира в Пекине. Мне очень жаль, так как в прошлом году я прекрасно провела здесь время, выиграв этот турнир, и с нетерпением ждала возможности вернуться. Я знаю, что болельщики увидят в Пекине отличный теннис, и мне жаль, что в этот раз я не смогу выступить там, — приводит слова Швентек WTA.

Турнир в Пекине пройдет с 25 сентября по 6 октября.