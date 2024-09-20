Хачанов проиграл 124-й ракетке мира

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал на турнире категории АТР-250 в Ханчжоу (Китай). Во втором круге он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ (124-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 2 часа 28 минут. Хачанов выполнил 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Юньчаокэтэ 13 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Ханчжоу Бу Юньчаокэтэ сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана, который во втором круге одолел экс россиянина Александра Шевченко.