Диана Шнайдер обыграла Марту Костюк и вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Сегодня, 21 сентября, проходят четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк (18-й номер рейтинга) — 7:6 (9:7), 6:3.

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Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету украинской теннисистки один эйс, 11 двойных ошибок и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В полуфинале турнира в Сеуле Шнайдер сыграет с другой российской теннисисткой 13-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.