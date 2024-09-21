Полина Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 500 в Сеуле.

В ¼ финала 21‑летняя Кудерметова в двух сетах уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад‑Майе со счетом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

За выход в финал соревнований Хаддад‑Майя, получившая третий номер посева, может поспорить с сестрой Полины — Вероникой Кудерметовой, если россиянка в своем четвертьфинале обыграет Викторию Томову из Болгарии.

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Третий круг

Беатрис Хаддад‑Майя (Бразилия, 3) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:1