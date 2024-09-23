Касаткина вошла в топ‑10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 13‑го на 10‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Касаткина на прошлой неделе дошла до финала турнира в Сеуле, где уступила Беатрис Хаддад‑Майе из Бразилии.
Теннисистки, занявшие первые восемь мест в гонке по результатам сезона, сыграют на итоговом турнире WTA, который пройдет в ноябре в Саудовской Аравии. На данный момент участие обеспечили полька Ига Швентек и белоруска Арина Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 23 сентября:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7876
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4865;
5 (5). Джессика Пегула — 4466;
6 (6). Кори Гауфф — 3968
7 (7). Эмма Наварро — 3568
8 (8). Даниэлла Коллинз (все — США) — 3178
9 (9). Чжэн Цинвень (Китай) — 3070
10 (13). Дарья Касаткина — 2713
13 (12). Анна Калинская — 2461
15 (16). Диана Шнайдер — 2350
21 (20). Мирра Андреева — 1973
24 (23). Людмила Самсонова — 1867
25 (25). Анастасия Павлюченкова — 1807
27 (27). Екатерина Александрова — 1643
34 (34). Анастасия Потапова — 1418
64 (69). Вероника Кудерметова — 778
74 (72). Эрика Андреева — 625
82 (80). Анна Блинкова — 603
83 (81). Камилла Рахимова — 601
97 (97). Мария Тимофеева (все — Россия) — 456