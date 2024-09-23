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Дарья Касаткина поднялась на три позиции и вошла в топ‑10 чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 13‑го на 10‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

Касаткина вошла в топ‑10 чемпионской гонки WTA
© globallookpress.com

Касаткина на прошлой неделе дошла до финала турнира в Сеуле, где уступила Беатрис Хаддад‑Майе из Бразилии.

Теннисистки, занявшие первые восемь мест в гонке по результатам сезона, сыграют на итоговом турнире WTA, который пройдет в ноябре в Саудовской Аравии. На данный момент участие обеспечили полька Ига Швентек и белоруска Арина Соболенко.

Чемпионская гонка WTA, версия от 23 сентября:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 8285 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7876

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981;

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4865;

5 (5). Джессика Пегула — 4466;

6 (6). Кори Гауфф — 3968

7 (7). Эмма Наварро — 3568

8 (8). Даниэлла Коллинз (все — США) — 3178

9 (9). Чжэн Цинвень (Китай) — 3070

10 (13). Дарья Касаткина — 2713

13 (12). Анна Калинская — 2461

15 (16). Диана Шнайдер — 2350

21 (20). Мирра Андреева — 1973

24 (23). Людмила Самсонова — 1867

25 (25). Анастасия Павлюченкова — 1807

27 (27). Екатерина Александрова — 1643

34 (34). Анастасия Потапова — 1418

64 (69). Вероника Кудерметова — 778

74 (72). Эрика Андреева — 625

82 (80). Анна Блинкова — 603

83 (81). Камилла Рахимова — 601

97 (97). Мария Тимофеева (все — Россия) — 456

Теннис
Кори Гауфф
Эмма Наварро
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Анастасия Павлюченкова