Кудерметова и Рахимова уступили в финале квалификации турнира в Пекине

Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила в финале квалификации турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). 71-я ракетка мира уступила австралийке Кимберли Бирелл со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (2:7).

В другом финальном матче поражение также потерпела 127-я ракетка мира Полина Кудерметова. Россиянка проиграла словацкой спортсменке Ребекке Шрамковой. Счёт — 7:5, 5:7, 6:7 (5:7).

Отметим, у российских теннисисток остаётся шанс пробиться в основную сетку турнира в Пекине в ранге лаки-лузеров.

Ранее 54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х.