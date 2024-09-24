Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Эту информацию подтвердил официальный сайт ATP-тура.

© Чемпионат.com

Ранее на турнир отобрались лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

В 2024 году Карлос Алькарас выиграл три титула — два турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос» и Уимблдон) и турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В прошлом году испанец не играл на Итоговом чемпионате АТР из-за травмы, хотя туда отобрался.