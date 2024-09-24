Российская теннисистка стала победительницей турнира в Китае

Российская теннисистка Дарья Кудашова из Усть-Лабинска стала победительницей турнира в Китае. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Международные соревнования W50 Fuzhou прошли в городе Фучжоу. На турнире выступили 54 спортсмена из четырех стран мира. Среди них оказалась кубанская теннисистка, завоевавшая первое место в одиночном разряде.

«Наша теннисистка Дарья Кудашова проявила невероятное мастерство на турнире в Китае и продемонстрировала, что спортсмены Краснодарского края одни из лучших на мировой арене. Мы очень гордимся достижениями нашей спортсменки», — приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Красноярска Елизавета Жаткина установила новый «тяжелый» рекорд России.