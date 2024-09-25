Шрамкова обыграла Калинину на старте турнира в Пекине

61-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На старте соревнований она не испытала проблем с украинкой Ангелиной Калининой (48-й номер рейтинга) — 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Шрамкова реализовала пять брейк-пойнтов из семи, не выполнила эйсов и не допустила двойных ошибок. На счету Калининой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Шрамкова выиграла седьмой матч подряд, она победила на турнире в Хуахине (Таиланд) и преодолела квалификацию на пути к основе Пекина. Во втором круге она сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.