Теннисист Котов вышел во второй круг турнира в Пекине

Российский теннисист Павел Котов обыграл китайца Чжоу И в матче первого круга турнира категории ATP 500 в Пекине.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянина, который ранее пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором круге Котов сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 8) — Флавио Коболли (Италия).

ATP 500. China Open. Пекин (Китай). Хард. Призовой фонд — более $3,7 млн

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Чжоу И (Китай, WC) — 1:6, 6:3, 7:5